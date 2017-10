Ricicli le bottiglie di plastica e aiuti gli amici a quattro zampe

La Pugedon, l'azienda turca che la realizza, la definisce una “smart recycling box”, ovvero una scatola per riciclare intelligente. E che sia intelligente non dà adito a dubbi. Infatti si tratta di un riciclatore automatico che distribuisce acqua e cibo in cambio di bottiglie di plastica. Come spiega la stessa azienda, il sistema da una parte incentiva il riciclaggio e la differenziata, mentre dall'altra aiuta l'amministrazione a gestire e a fornire cibo agli animali randagi della città, che a quanto si legge da varie fonti, a Istanbul è un problema di attualità.