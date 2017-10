Ridurre le emissioni, aumentare la coscienza

Ogni nostra azione, così come la realizzazione di ogni prodotto, è legata a una produzione di energia che a sua volta produce anidride carbonica e quindi ha un impatto sull'ambiente. Un utilizzo razionale ed efficiente delle risorse energetiche passerà dalla ricerca e dall'innovazione tecnologica, dalle politiche energetiche internazionali, nazionali e locali ma, soprattutto, dalla cultura e dal comportamento della popolazione, perché le nostre scelte possono influenzare il consumo di energia. Come esempio di risparmio energetico prendiamo in esame la possibilità di spegnere nell'arco di un anno tutti gli apparecchi che in casa hanno la funzione di stand-by (indichiamo tra parentesi il loro consumo medio kW/anno) di: Tv (48), Pc (43), stampante (15), miniaspirapolvere (6), spazzolino da denti elettrico (2), stereo (5), videoregistratore (61), fax segreteria (114). Però possiamo spingerci oltre e ridurre anche i consumi energetici dovuti ai nostri trasporti semplicemente attuando i seguenti piccoli accorgimenti: - fra le vetture più adatte alle nostre esigenze scegliere quella con il più basso consumo di carburante; - pianificare bene gli itinerari; - una leggera sotto gonfiatura dei pneumatici provoca un super consumo di carburante (2 o 3%); - il portapacchi può farci sprecare in città il 2% di carburante e, nei percorsi extraurbani, fino al 20%; - una guida "aggressiva", cioè con l'acceleratore premuto a fondo, e una strada con molte curve sono elementi poco compatibili con la sicurezza e con il consumo di carburante, che può anche aumentare del 50%; - l'utilizzo del climatizzatore fa aumentare i consumi del 15% (a 70 Km/h) e del 22% (a 50 Km/h). La risposta dell'Italia ai problemi energetici Con l'adesione alla "Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici" e al "Protocollo di Kyoto" l'Italia ha scelto di schierarsi con il gruppo di Paesi più impegnati nella questione energetico-ambientale assumendo come strumento legislativo la delibera del Cipe 137/98, che pone obiettivi intermedi per la riduzione delle emissioni di gas serra. L'obiettivo italiano, è quello di ridurre le emissioni, entro il 2010, del 6,5% rispetto al 1990 (circa 100 milioni di tonnellate di anidride carbonica equivalente). Purtroppo in Italia, nel periodo di riferimento 1990/2000 le emissioni di gas serra sono cresciute del 5,5 soprattutto a causa dell'aumento dei consumi per i trasporti (+20%). A fronte di questo incremento è stata introdotta una proposta di revisione della delibera del Cipe 137/98: "Revisione delle linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni di gas serra (legge 120/2002)", che mantenendo fermo l'obiettivo generale ha ridefinito tempistiche e strumenti, ponendo particolare enfasi sul commercio dei permessi di emissioni e su programmi nazionali di forestazione e riforestazione. I governi dovrebbero capire che: la ricerca della "riduzione" dell'impatto, l'obiettivo di raggiungere un target, l'indicazione del tempo entro cui raggiungerlo e l'applicazione di sistemi di monitoraggio e di penalizzazione nel caso l'obiettivo non venga raggiunto sono strumenti fondamentali nelle politiche di sostenibilità; che una strategia di riduzione può essere messa in pratica e può raggiungere risultati concreti nel giro di poco tempo. Una volta fatto ciò, il contributo del rinnovabile risulterà allora veramente importante.

Tomaso Scotti