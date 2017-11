Rifiuti made in Italy

Il recente rapporto "Verso la gestione integrata dei rifiuti" realizzato dall'Anpa (Agenzia Nazionale Protezione Ambiente) e dall'Osservatorio nazionale rifiuti ha evidenziato un aumento della quantità prodotta in Italia. È stato previsto che entro la fine dell'anno saranno prodotte nel nostro paese 30 milioni di tonnellate di rifiuti urbani. Il 3% in più dello scorso anno! Ciascuno di noi, infatti, getta mediamente nel secchio della pattumiera 1,5 chilogrammi di scarti, quasi 550 l'anno. A conti fatti dunque quest'anno usciranno da ogni famiglia di quattro componenti quasi 3 tonnellate di rifiuti domestici. Ma è in netto aumento anche la raccolta differenziata: raddoppia rispetto a quattro anni fa. Con 4.600.000 tonnellate di rifiuti recuperati (3.300.000 di imballaggi e 1.300.000 di rifiuti organici) si è arrivati a riciclare, a livello nazionale, il 15,7%. Il rapporto evidenzia come il sistema industriale del riciclo predisposto dal Conai, sia stato capace di recuperare tutto il materiale proveniente dalla raccolta differenziata. Tuttavia rileva il grosso ritardo dell'Italia verso una corretta gestione dei rifiuti: dopo quattro anni solo tre Regioni, Abruzzo, Emilia Romagna e Liguria, hanno attuato, con proprie normative, il decreto Ronchi sui rifiuti e le leggi in materia di decentramento amministrativo previste dalle leggi Bassanini. L'aumento della spazzatura prodotta, nonostante l'impegno dei consumatori a un maggior riciclo, evidenzia una volta di più come di fatto alla base dei problemi legati ai rifiuti stia l'espansione dei consumi e del nostro stile di vita. Da qui il cambiamento di rotta rispetto alla politica dettata dal decreto Ronchi che mirava alla diminuzione della produzione dei rifiuti, alla raccolta differenziata, al riciclaggio totale. Il nuovo Ministro dell'Ambiente, Altero Matteoli, sostiene che "è stato dimostrato che diminuire la produzione non è possibile anzi c'è un continuo aumento. Quindi bisogna essere pratici e cercare soluzioni alternative". C'è quindi il rischio che in un futuro vicino venga privilegiato l'incenerimento come trattamento principale dei rifiuti e non più il recupero dei materiali attraverso il riciclaggio, strada intrapresa fino ad oggi. Ciò comporterebbe un enorme passo indietro per la tutela ambientale. Infatti, oltre ad accrescere i problemi ambientali legati alle emissioni nocive degli inceneritori e allo smaltimento in discarica delle scorie residue, verrebbe dirottata verso i forni la maggior parte possibile di carta e plastica, materie che innalzano il potere calorifico e aumentano le calorie prodotte. Gabriele Garbillo