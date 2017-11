Riforma delle pensioni, al vaglio le prime ipotesi sulla flessibilità in uscita

Anticipare l'età pensionistica per i lavori usuranti, alzare le pensioni minime, introdurre una flessibilità volontaria in uscita, estendere il bonus degli 80 euro anche ai pensionati, tassare in maniera minore la previdenza. Sono alcune delle proposte sulle quali il governo italiano e i sindacati stanno discutendo per intervenire su uno dei temi più scottanti della politica italiana. Dall'incontro introduttivo avvenuto oggi tra il ministro del Lavoro Giuliano Poletti e i rappresentanti dei lavoratori si arriverà all'apertura di due diversi tavoli di contrattazione, il primo appunto sulle pensioni, il secondo sul lavoro. Per ora il clima tra le le due parti sembra disteso, ma i tempi non saranno brevi. Tweet riguardo #Pensioni

Le prime ipotesi sulla flessibilità in uscita

Un clima "positivo" secondo Poletti