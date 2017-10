Migranti, l’Europa cambia: tutti i paesi dovranno accogliere i rifugiati

Anche in seguito alla lunga insistenza dell’Italia, l’Unione europea ha deciso di modificare il cosiddetto regolamento di Dublino, l’insieme di regole che determina quale Stato membro è responsabile del trattamento di una domanda di protezione internazionale. Nella bozza di riforma che è stata approvata dalla Commissione per le libertà civili della Unione europea si prevede che il primo paese di arrivo non sarà più automaticamente responsabile per i richiedenti asilo e si introduce il trasferimento automatico dei richiedenti asilo secondo un metodo di ripartizione fisso. La bozza sottolinea che tutti i richiedenti asilo devono essere registrati all'arrivo, e prevede un rafforzamento dei controlli di sicurezza.

Come ha funzionato finora per i richiedenti asilo

Liberi di andare nel paese europeo scelto dal richiedente asilo