I rifugiati non sono mai stati così tanti dalla Seconda guerra mondiale

Il numero di rifugiati nel mondo non è mai stato così alto dalla Seconda guerra mondiale. Nella Giornata a loro dedicata, le Nazioni Unite (Onu) hanno diffuso numeri piuttosto gravi raccolti nel rapporto Global trends che evidenziano come la pace sia in pericolo negli ultimi anni nonostante ci siano poche guerre aperte tra stati. Spinto dalla drammatica crisi in Siria, il numero di persone che hanno abbandonato le loro case alla fine del 2013 erano 51 milioni, sei in più rispetto all’anno precedente. Di questi, 16,7 milioni sono richiedenti asilo in un altro paese. La Giornata mondiale del rifugiato si celebra ogni anno il 20 giugno ed è stata voluta dall’Assemblea generale dell’Onu con una risoluzione adottata il 4 dicembre 2000. La prima Giornata è stata così celebrata nel 2001 in occasione dei 50 anni dall’adozione, il 20 giugno 1951, della Convenzione di Ginevra sullo status di rifugiato. Secondo Antonio Guterres, a capo dell’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr), “non siamo di fronte a un semplice incremento, stiamo vivendo un vero e proprio balzo nel tempo”. I nuovi rifugiati nel 2013, infatti, sarebbero 11 milioni, mentre la metà del totale è rappresentata da bambini, la percenutale più alta da dieci anni.

Nella gallery, il campo rifugiati di Dabaab, in Kenya. È uno dei più vecchi e vasti al mondo con 332mila persone al suo interno provenienti soprattutto dalla Somalia. Originariamente era stato concepito per 90mila rifugiati.