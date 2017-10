Buone notizie sull’incendio in California

"Ci sono forti sospetti che l'incendio sia stato innescato da un qualche genere di coltivazione illecita, tipo coltivazione di marijuana", ha dichiarato Todd McNeal, alla guida della squadra di vigili del fuoco di Twain Harte. Il Rim fire, questo il nome dato al rogo che sta bruciando da due settimane in California (Stati Uniti), è stato domato per il 40 per cento, le fiamme sono state circoscritte e alcune comunità non sono più a rischio evacuazione. Un altro segnale positivo che fa intuire che la situazione è sensibilmente migliorata è anche il fatto che a decine di pompieri (sui circa quattromila impegnati giorno e notte) è stato consentito di riposarsi. Daniel Berlant, portavoce del California department of forestry and fire protection, ha affermato il 29 agosto che il rogo potrebbe essere spento totalmente per il 10 settembre. L'area interessata dalle fiamme è quella della Sierra Nevada, la catena montuosa che si estende tra California e Nevada, e ha toccato anche parte del famoso parco nazionale di Yosemite senza causare, per fortuna, grossi danni come si nota anche in un video diffuso sul canale ufficiale Youtube del parco. Ad oggi circa 111 edifici sono stati distrutti dalle fiamme, mentre la superficie di terreno californiano andato in fumo sarebbe di oltre 910 chilometri quadrati.