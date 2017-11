Rinnovabili contro fossili

Arabia Saudita, Iraq, Kuwait e Nigeria sono importanti fornitori di petrolio. Marocco, Pakistan, Sierra Leone e Siria sono paesi poveri del "terzo mondo" che spendono più della metà del reddito percepito dalle esportazioni per importare energia, come afferma una statistica di qualche anno fa. Germania, Spagna e Paesi Scandinavi hanno sviluppato più di tutti l'uso di risorse rinnovabili come vento, sole, geotermica, biomasse e idroelettrico.



La vita dei cittadini si differenzia molto in questi tre tipi di paesi: quelli fornitori di petrolio sono spesso coinvolti in conflitti o guerre, quelli del secondo gruppo non riescono a migliorare il proprio PIL, nel terzo gruppo si trovano alcune delle nazioni più sviluppate e di maggior benessere. Questi dati dimostrano l'impatto delle energie fossili sulla società, a 360°. Più una nazione ne è dipendente, meno sono garantite stabilità sociale e benessere. L'inquinamento atmosferico provocato dall'uso di petrolio, carbone e, in misura minore, da metano, è solo uno - nei paesi ricchi quello più visibile - dei tanti fattori problematici collegati all'uso di energie fossili.

L'energia è ormai un bene primario, senza il quale non si muove e non si produce niente. Il petrolio è attualmente la fonte più richiesta, ma si trova in mano a pochi. Anche gli Usa, la maggiore potenza economica e politica del mondo, dipendono da una manciata di paesi. Come per ogni bene primario, conduce un esistenza miserabile chi non ne dispone, mentre diventa ricco chi è capace di trasformarlo, impiegandolo per la produzione di beni e per il trasporto.

Se ogni paese avesse la stessa disponibilità di energia e non dipendesse troppo dagli altri, il mondo potrebbe essere molto diverso. Ci sarebbe sicuramente sempre chi è più organizzato, chi più caotico, chi più creativo, chi meno democratico, chi più operoso e chi più ozioso. Ma le differenze sarebbero meno esasperate e l'inquinamento causato dalle emissioni dei prodotti fossili non sarebbe la prima causa di morte nel mondo (secondo l'Organizzazione Mondiale per la Salute). Sempre più economisti, scienziati e politici dichiarano che lo sviluppo di fonti rinnovabili è indispensabile per la futura pace nel mondo e per evitare una grande crisi mondiale al momento in cui finiranno le risorse, prima il petrolio, poi il metano. Il carbone inquina con le polveri sottili e non può essere considerato una buona soluzione.

L'Europa cerca, con delle direttive, di obbligare le singole nazioni a sviluppare la produzione di energia rinnovabile: entro il 2010 il 12% dell'energia dovrebbe provenire da fonti rinnovabili. Attualmente solo pochi paesi sembrano essersi organizzati per raggiungere questo traguardo;ma esistono anche realtà coordinate che lavorano per lo sviluppo delle energie rinnovabili, come Eurosolar, fondata a Berlino nel 1988 e diffusa in molte nazioni europee.



Le possibilità per realizzare un cambiamento ci sono: il sole splende in tutto il mondo, il vento soffia in ogni nazione... Imbrigliarli e trasformarli in energia costa più che estrarre l'energia fossile, ma non si può dimenticare di considerare tutti i costi secondari e aggiuntivi - come quelli ambientali e sociali - i miliardi che vengono spese per le guerre nei paesi del petrolio e per sostenere i paesi che non si possono permettere l'importo di energia, i costi per le bonifiche delle perdite di petrolio.

Anche le tecnologie per la produzione dell'idrogeno, che dovrebbe prendere il posto della benzina, sono a un buon punto. Abbiamo fatto molti progressi nella progettazione di edifici a basso consumo energetico, grazie a tecnologie nuove si riescono a produrre apparecchiature ad alta efficienza. Con un mix intelligente di tante tecnologie e con investimenti calcolati bene sarebbe possibile già oggi dare, con le risorse rinnovabili, una risposta valida alla latente crisi globale dell'ambiente, dello sviluppo e dell'economia.

Rita Imwinkelried