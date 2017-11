Riparte la DeLorean. Di nuovo verso il futuro

L'idea è di quei vulcani in eruzione di Wired Italia - rivista e community dell'innovazione - in collaborazione con eCars Now! Italy, community dedita a trasformare le auto a benzina in elettriche: un tour per l'Italia sull'automobile simbolo delle sfide impossibili e della fantasia. Con una modifica. La splendida DeLorean DMC-12 disegnata nel 1981 da Giorgetto Giugiaro è stata trasformata, in settimane di febbrile lavoro, in un fulmine silente a propulsione elettrica. 1. La macchina è stata pesata, per verificare la distribuzione del peso sull'asse anteriore e posteriore. 2. Rimozione dei componenti legati alla "vecchia" propulsione a benzina: marmitta, pompa della benzina, serbatoio. 3. Si fa un calco in polistirolo ("mock-up") dei vani che dovranno ospitare i componenti riadattati (il cambio da accoppiare alla nuova trazione elettrica) e quelli nuovi, i vari inverter, caricabatterie e le batterie con le modernissime celle ai polimeri di litio. 4. Nuovi cablaggi, anche collegandosi all'elettronica originale. 5. Nuovi collegamenti: tra l'acceleratore e il potenziometro, le nuove pompe freni e lo scaldaliquidi per il riscaldamento dell'abitacolo: non c'è più un motore termico! 6. Test di funzionamento dei componenti e tarature per l'ottenimento delle prestazioni ottimali. La tappa di partenza è piazza Duomo, Milano. Dopo aver toccato Piacenza, Reggio Emilia e Bologna, raggiunge piazzale Michelangelo a Firenze martedì 26 ottobre. Mercoledì 27 ottobre è la volta di Pisa, piazza dei Cavalieri, poi nel pomeriggio a Grosseto in piazzale Zuppardo. La mattina successiva, giovedì 28 ottobre, Capalbio, per proseguire verso la tappa finale di Roma. L'elettrizzante - è il caso di scriverlo - marcia d'avvicinamento alla data della partenza la ripercorriamo tramite i Tweet di Riccardo Luna, direttore di Wired.