Noi stiamo con gli orsi

Il progetto Life Ursus per il reinserimento dell'orso sulle montagne trentine è stato concepito negli Anni Novanta, quando ci si è resi conto che la popolazione di plantigradi, da sempre presente nelle Dolomiti di Brenta, è sempre più esigua e vicina all'estinzione. 1999 Il progetto viene promosso dal Parco Naturale Adamello-Brenta, in collaborazione con la Provincia autonoma di Trento e con l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica e finanziato dall'Unione Europea. Dopo uno studio di fattibilità e un sondaggio di opinione tra la popolazione delle aree interessate, vengono catturati nelle riserve di caccia della Slovenia due giovani orsi, Masun e Kirka, e immessi nei boschi del Parco. 2000-2002 Liberati in Italia altri otto esemplari, tutti dotati di radiocollare per un monitoraggio degli spostamenti, anche ai fini della sicurezza. L'innesto dei nuovi esemplari ha avuto successo e oggi si calcola che la popolazione di orsi abbia superato le 20 unità, espandendosi anche fuori dei confini trentini... 2006-2008 ...A volte in modo fin troppo temerario, purtroppo, come è successo a Bruno, l'esemplare maschio chiamato Jj1, che nel 2006 è sconfinato in Baviera, dove è stato abbattuto. Da ricordare la madre di Bruno, Jurka, e l'orso Jj3, ammazzato nel Canton Grigioni nel 2008, ma anche Dino, il plantigrado che per più di un anno era stato re incontrastato della fauna delle prealpi vicentine ucciso in Slovenia dal piombo di un cacciatore nel marzo 2010. In questi anni, però, alcuni orsi hanno raggiunto le Dolomiti in maniera spontanea, provenendo dalla Slovenia attraverso il Friuli e raggiungendo le Dolomiti Friulane, Bellunesi e Altoatesine. 2011 Nei giorni scorsi, il progetto Life Ursus è stato oggetto di un conflitto di competenze fra la Provincia autonoma di Trento ed il ministero dell'ambiente. La controversia è nata dalla cattura, nel maggio scorso, dell'orsa Dj3, un esemplare che aveva creato diversi problemi ai residenti, con una serie di incursioni nei centri abitati. La cattura era stata effettuata sulla base di un'ordinanza firmata dal presidente, Lorenzo Dellai, che seguiva ad un rapporto tecnico del servizio foreste e fauna sui comportamenti dell'orsa.