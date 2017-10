Il riscaldamento globale “raffredda” il desiderio sessuale

I cambiamenti climatici sono stati accusati di molte cose in questi anni. Della perdita di biodiversità, di un rallentamento della crescita economica, di un aumento della violenza. Ma mai fino ad ora erano stati additati di ridurre la fertilità del genere umano, sia maschile che femminile. Così gli economisti Alan Barreca, Olivier Deschenes e Melanie Guldi hanno condotto una ricerca per il National bureau of economic research prendendo in esame 80 anni di fertilità e temperature americane. Ciò che hanno riscontrato è che quando la temperatura media nel corso di una giornata supera i 27 gradi centigradi, il tasso di natalità cala dello 0,4 per cento negli 8-10 mesi successivi. Pari a 1.165 gravidanze in meno nei soli Stati Uniti.