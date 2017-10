Il riscaldamento globale rischia di dimezzare l’habitat dei panda nel 2070

I panda giganti che vivono nelle foreste cinesi devono prepararsi a traslocare. Trovare un rifugio all’interno di qualche riserva in giro per il mondo potrebbe essere la loro unica via per la salvezza. O forse no. Lo sostiene uno studio dal titolo Climate change threatens giant panda protection in the 21st century condotto da alcuni ricercatori dell’università di Rutgers, negli Stati Uniti. La noia e il caldo. I panda sono oltremodo famosi per la loro pigrizia sessuale e per la loro dieta ferrea a base di bambù. Due esigenze che, da sole, mettono a rischio l’intera specie naturalmente. Oggi ne sarebbero rimasti solo 1.600 esemplari in natura secondo le stime del Wwf. Ma a queste difficoltà vanno aggiunti anche il rischio rappresentato dai cambiamenti climatici e l’espansione della rete stradale cinese che stanno portando via porzioni sempre più ampie del loro habitat ideale.

© Jeff J Mitchell/Getty Images