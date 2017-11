Rob Lawrie, l’ex militare che rischia la prigione per aver aiutato una bambina afgana

Rob Lawrie è un ex militare britannico di quarantanove anni, padre di quattro figli. Abita in un villaggio chiamato Guiseley, non lontano dalla città di Leeds. Ha lasciato il suo lavoro per recarsi in quella che viene chiamata dai francesi “la giungla di Calais”. Ovvero il ghetto nel quale stazionano migliaia di migranti, in attesa di attraversare la Manica e guadagnare il suolo inglese. Oggi rischia la prigione per aver provato a nascondere una bambina afghana nel suo furgone, con l’obiettivo di farla fuggire dall’accampamento e di portarla, al di là della Manica, dalla sua famiglia.

A Calais un inferno di epidemie, stupri, denutrizione

L’orrore di Calais in un video pubblicato da Rob Lawrie

“Non potevo lasciarla una sola notte in più in quel luogo”

