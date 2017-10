Roberto Di Tullio: “Farsi il pieno di metano in garage. Senza inquinare”

Il metano è la soluzione immediata per risolvere molti problemi delle nostre città, oggi. Mentre si tiene in Italia la prima esposizione mondiale delle auto a metano e a idrogeno, e viene svelato il primo city vehicle elettrico/a metano, in Canada già si fanno il pieno il garage… Su questo, e su tutte le prospettive future, abbiamo intervistato Roberto Di Tullio, a nome di Alpengas, che ospita e sponsorizza la Fiera di Bolzano, e di alcune altre società che hanno deciso di rendersi protagoniste di quest'evento. Una fiera dedicata alle auto a idrogeno, e a metano. Quindi, voi ci scommettete, sono il futuro? Dobbiamo farlo. E dovrebbero farlo tutti. Ormai i problemi dell'inquinamento sono divenuti incontrollabili soprattutto nelle grandi città europee. Ci piace definire il metano una soluzione pronta, disponibile e concreta. Il gas naturale (CH4) è il carburante più economico e diffuso in natura, con le minori emissioni nocive, particolarmente di CO2, ha un potere calorifico ed un numero di ottani superiore alle benzine, non richiede processi di raffinazione, non deriva dal petrolio, e le auto a metano non sono soggette ad alcuna limitazione di traffico e di parcheggio. La Direttiva Europea ne raccomanda l'adozione (ormai entro 15 anni) insieme ai biocarburanti e all'idrogeno per raggiungere l'obiettivo di alimentare almeno il 20% dei veicoli in Europa con carburanti di origine non petrolifera. 80 milioni di autoveicoli dovranno circolare con questi carburanti. Ma l'unico immediatamente disponibile è il metano. Quali sono le caratteristiche delle auto a metano? Inquinano molto meno, ma precisamente, quanto meno? E come vanno? La resa di un motore realizzato per l'alimentazione a metano è superiore a quella di un motore a benzina. A titolo di esempio ricordo che più di 10 anni fa una granturismo prodotta in serie, una Bugatti, modificata solo nel sistema di alimentazione, ha raggiunto il record di 344 Km orari! Ritengo che possa essere sufficiente per far capire come chi guida un'autovettura a metano potrà ottenere prestazioni superiori a quelle di un'auto alimentata con carburanti di origine petrolifera, se soltanto venissero prodotti motori per alimentazione prevalentemente a metano. Uno dei problemi, forse il più grande, è che in Italia non ci sono stazioni di servizio. In tutta Europa esiste una rete capillare di metanodotti ai quali sarebbe facile collegarsi con i compressori (necessari alle stazioni di servizio per rifornire di metano i veicoli). L'apertura di nuove stazioni di servizio oggi è limitata solo dalle nostre leggi, che vietano ancora l'attivazione di impianti nei centri urbani, in quanto il metano è ritenuto, per assurdo, pericoloso. Dico "per assurdo" poiché tutti i giorni riscalda le nostre case, alimenta i nostri fornelli e non c'è nessuna legge che vieta ad alcuno dei nostri familiari l'utilizzo, in quanto pericoloso. Molti penseranno che il problema sia la pressione di esercizio del metano, ma non è così: il metano viene immesso nelle bombole delle nostre autovetture ad una pressione di circa 200 bar, mentre, sempre in ottemperanza alle nostre leggi, le bombole per essere omologate devono resistere ad una pressione superiore ai 400 bar. Ad oggi risultano studi che dimostrano che in nessun caso in Europa l'alimentazione a metano abbia rappresentato un'aggravante in caso di incidente. Le stazioni di servizio, inoltre, non adottano una pompa pari a quelle dei carburanti petroliferi; l'impianto è molto più sicuro. Infatti in altri paesi europei, come l'Austria e la Germania, gli impianti sono diffusi e, a dimostrazione della mancanza di pericolosità, sono attivi anche come self service. Ma da qualche parte si sta già favorendo l'apertura di nuove stazioni di servizio. Cosa è già stato fatto? E quand'è che potremo avere anche noi una stazione sotto casa? La Giunta Provinciale di Bolzano ha promosso concretamente l'utilizzo di carburanti più puliti: il gas naturale per il breve e medio periodo e l'idrogeno per il lungo periodo. La modifica dei regolamenti per l'introduzione delle stazioni di rifornimento, la creazione di un sistema capillare di distributori per il metano, gli incentivi ai soggetti privati e pubblici per adottare questo carburante naturale pulito e sicuro, sono i passi già compiuti. Questo è il motivo per cui Bolzano è stata scelta per l'Esposizione Mondiale. Questi sono passi fondamentali per far si che in futuro avremo una stazione di servizio sotto casa… in tutti i sensi, perché ad esempio in Canada sono commercializzati "erogatori domestici", consistenti in piccoli apparecchi da posizionare nel box di casa, per alimentare le autovetture, senza pericolo ed in maniera del tutto autonoma, con l'ulteriore beneficio di pagare il carburante mensilmente con il pagamento della normale utenza gas. Uno dei protagonisti della Fiera sarà un nuovo autoveicolo, concepito principalmente per risolvere i problemi delle grandi città: può dirci di più? Si chiama Volpe. Viene presentato in anteprima assoluta un "city vehicle" a due posti longitudinali, con generatori per la ricarica continua a gas naturale, che ne favoriscono elevatissima autonomia. Brillante nelle fasi di accelerazione, agile nel traffico, parcheggiabile nello spazio di un maxi scooter, è la soluzione ideale per la mobilità e per eliminare la congestione dei centri storici europei. Un lungo lavoro di ricerca e di collaborazioni ha portato tre aziende leader nei propri settori, a formulare una efficace risposta al problema della mobilità nelle città ed a sviluppare il progetto Volpe. Berman, un'impresa specializzata nella produzione di carrozzerie per alcune tra le più grandi case automobilistiche del mondo, ha realizzato la carrozzeria ultra leggera del Volpe. Il Centro Ricerche Macchine Termiche di Lione progetta e sviluppa motori a gas naturale per tutti i veicoli, e ha sviluppato il piccolo generatore a gas per la ricarica delle batterie del Volpe. Zagato… è un'azienda che non necessita presentazioni, da oltre 80 anni disegna e progetta per Aston Martin, Alfa Romeo, Lancia, Maserati e molti altri. Andrea Zagato firma il Volpe, realizzandone il design. Il Volpe sarà ospitato nello stand numero 15 di Alpengas, società che da anni opera nel settore della distribuzione del metano, che proporrà anche interessanti mini sistemi domestici per il rifornimento del Volpe e di tutti gli autoveicoli alimentati, fortunatamente, a metano. Quindi, appuntamento alla Fiera, a Bolzano… Più che un invito alla Fiera vorrei invitare a ragionare sulla necessità di trovare la svolta per tutti poiché siamo davanti a un una scelta obbligata: la Fiera di Bolzano sarà l'opportunità di approfondire queste tematiche e divenirne protagonisti, con progetti ed idee che circoleranno a livello mondiale. Sarà possibile apprezzare gli sforzi fino ad oggi intrapresi partecipando ai seminari tenuti dai Centri di Ricerca, da operatori del settore e da qualificati Scienziati. È prevista anche la partecipazione di Jeremy Rifkin che spiegherà i vantaggi dell'utilizzo dell'idrogeno per autotrazione. In Fiera sono esposti i nuovissimi modelli di automobili delle industrie internazionali, disponibili per i drive-test, gli scooter a metano che percorrono 100 km con 1 Euro di carburante e, ovviamente il Volpe.