Roger Federer dona sorrisi e 50 scuole ai bambini del Malawi

Roger Federer ha 34 anni e da quando ne aveva 17 – dal 1998 – è un tennista professionista che grazie alla sua classe, alla sua tecnica e tenacia, al suo stile elegante e inconfondibile è diventato uno dei campioni più importanti nella storia dello sport mondiale. Federer, svizzero di Basilea, è uno di quei campioni che un giorno, quando purtroppo deciderà di smettere di conquistare titoli e applausi, verrà subito ricordato (per molti già lo è) come il miglior tennista di tutti i tempi. Come successo con Diego Armando Maradona per il calcio o con Michael Schumacher per l’automobilismo. Ciò che lo rende inarrivabile, però, è la sua capacità di essere un signore, una leggenda, un esempio da seguire anche nella vita. Nel 2005 Roger Federer ha creato una fondazione che porta il suo nome e per celebrare i dieci anni di attività ha visitato lo stato africano del Malawi dove, insieme a ActionAid Malawi, ha contribuito a realizzare un tessuto scolastico formato da 50 scuole materne e 160 altri piccoli centri “satellite” dislocati in sei distretti del paese. I bambini che li frequentano sono 34mila. Ecco spiegato il motivo delle fotografie apparse in questi giorni sui social network e che in pochissimo tempo hanno fatto il giro del mondo. Scatti che lo ritraggono mentre siede in classe con decine di ragazzi e partecipa ai momenti di gioco o mentre aiuta a preparare e servire i pasti.