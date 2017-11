Ruanda, ambiente protetto entro il 2035

Apparentemente le praterie del Ruanda sembrano fertili e rigogliose, ma in realtà hanno un disperato bisogno di aiuto. Così, in occasione dell'Anno internazionale delle foreste, il ministro della Terra e dell'Ambiente, Stanislas Kamanzi, ha lanciato un'iniziativa (senza precedenti per un paese in via di sviluppo) per la loro tutela.

"Senza una corretta tutela dell'ambiente non possiamo aspirare ad alcuna forma di sviluppo", ha dichiarato Kamanzi. In questo senso, l'iniziativa non vuole solamente proteggere uno dei pochi habitat naturali rimasti ad ospitare specie animali come il gorilla di montagna, ma far diventare il Ruanda uno dei pochi paesi al mondo che fanno della protezione delle proprie aree boschive una priorità nazionale.

L'obiettivo è mettere sotto tutela fiumi e foreste entro il 2035 in modo da fornire alla popolazione - che dovrebbe raddoppiare nel giro di soli trent'anni - un ambiente sostenibile, oltre che vivibile.

"È la prima volta che un paese in via di sviluppo si impegna così attivamente. Ma la situazione è urgente e il Ruanda può ridurre la povertà solo salvaguardando l'ambiente", ha affermato Hassan Partow, membro del Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente (Unep).

Per fare un esempio, in seguito ai traumatici episodi di violenza del 1994 il parco nazionale Gishwati, che originariamente era costituito da 28 mila ettari di foresta, ora ne ospita solamente 700 ettari. "Dobbiamo salire di livello. Non si tratta solamente di piantare qualche albero" ha infine dichiarato Stewart Maginnis dell'Unione mondiale per la conservazione della natura (Iucn), uno degli esperti stranieri che aiuterà il governo ruandese a convincere i cittadini della necessità del progetto.