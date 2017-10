Sacchetti di plastica. A volte ritornano?

Il ricorso. Il divieto di vendita dei sacchetti di plastica in Italia è in sospeso. Le aziende produttrici dei vecchi sacchetti, dopo aver perso il ricorso al Tar del Lazio, spostano la battaglia a Bruxelles. Vogliono reintrodurli in commercio. Sul bando nel nostro paese quindi pende questo esposto alla Commissione UE, secondo cui la legge italiana non sarebbe conforme alla direttiva europea sugli imballaggi. Il ricorso è stato presentato dalla EuPC (European Plastics Converters), la federazione europea delle aziende trasformatrici di materie plastiche, appoggiata e spronata dalla italiana Unionplast. Se venisse accolto potrebbe comportare l'apertura di una procedura d'infrazione contro l'Italia. I tempi delle decisioni europee sono difficili da quantificare ma un primo pronunciamento dovrebbe arrivare a breve, entro la primavera. Lo stop alle buste di plastica. Previsto dalla legge Finanziaria 2007, doveva entrare in vigore nel 2010 ma era stato rinviato di un anno, fino all'1 gennaio 2011. Era stato già attuato con alcune ordinanze di Comuni virtuosi, come Torino, e iniziative volontarie della grande distribuzione. Il 73% degli italiani ha manifestato l'intenzione di adoperare sportine riutilizzabili in occasione di un referendum simbolico promosso nel novembre 2010 all'uscita dei supermercati in tutta Italia per la settimana europea sulla riduzione dei rifiuti. In Italia sta funzionando. La grande distribuzione e i supermercati dovrebbero terminare i vecchi sacchetti entro marzo, mentre i piccoli commercianti sono ancora un po' indietro e probabilmente impiegheranno più tempo prima di spostarsi su shopper alternativi. Le persone sembrano aver recepito il messaggio, e si sta tornando a preferire le sporte riutilizzabili, che si usavano una volta, anche perché non è pensabile che quelli biodegradabili vengano usati con un rapporto uno a uno rispetto a quelli di plastica. "La mia posizione è che noi non torniamo indietro - ha detto il ministro dell'Ambiente, Stefania Prestigiacomo, rispondendo ai giornalisti a margine dei lavori in Commissione Ambiente della Camera il 10 marzo - la norma è stata accolta molto positivamente dalla gente con grande condivisione e apprezzamento. Mi dispiace per coloro i quali hanno creduto nella possibilità di non far entrare mai in vigore questa norma. Ci sono stati tre anni di tempo per attrezzarsi. L'unico problema da risolvere è la mancata notifica che, di fatto, ci espone con l'UE. Questo "probabilmente - ha proseguito il ministro - ci porterà a varare una nuova norma che dovrà essere prima notificata in sostituzione di questa attuale, che sarà anche più dettagliata e risolverà alcuni dubbi. Ma senza sospendere la norma che è in atto". Un'isola di plastica nel Mediterraneo. La densità dei residui di rifiuti plastici in alcune zone del Mediterraneo è superiore a quella trovata nei vortici oceanici. E' l'allarme lanciato dal rapporto 'L'impatto della plastica e dei sacchetti sull'ambiente marino' realizzato da Arpa Toscana e dalla struttura oceanografica Daphne di Arpa Emilia Romagna, presentato a Roma il 9 marzo e destinato ad essere un'arma in più nelle mani dei favorevoli al bando dei sacchetti, ora è all'attenzione dell'UE. Sempre secondo Arpa Toscana, ogni ora di pesca con le reti preleva 4 kg di rifiuti, il 73% dei quali costituito da materiale plastico, soprattutto sacchetti: "Ormai il fondo del mare italiano ha un vero e proprio tappeto di rifiuti che - ha confermato Fabrizio Serena di Arpa Toscana - in Adriatico sono dovuti soprattutto all'apporto dei fiumi, mentre nel Tirreno i responsabili sono prevalentemente i traghetti". Il dossier è stato inviato al ministero dell'Ambiente. Potrebbe servire a perorare la causa del bando italiano ai sacchetti. Expedition Med, uno studio condotto dall'istituto francese Ifremer e dall'università di Liegi su quaranta aree analizzate al largo di Francia, Spagna e Nord Italia, nel 90% dei casi è stata riscontrata la presenza di rifiuti in plastica, prevalentemente frammenti del peso medio di 1,8 milligrammi, entro i 20 centimetri dalla superficie dell'acqua. La concentrazione più alta di rifiuti è stata trovata a largo dell'Isola d'Elba, dove il numero di frammenti rilevato è di 892.000 elementi, contro una media di 115.000 frammenti plastici per chilometro quadrato. La plastica rappresenta il principale rifiuto rinvenuto nei mari: costituisce dal 60% all'80% del totale dell'immondizia trovata nelle acque. Quanti sacchetti e quanti rifiuti. Il terzo rifiuto più trovato dopo residui di sigarette e bottiglie secondo l'Unep ma di gran lunga il più pericoloso per i suoi effetti sugli animali marini sono proprio i sacchetti di plastica. I sacchetti sono al secondo posto tra i rifiuti trovati in spiaggia, preceduti solo dai filtri di sigaretta. Secondo uno studio di Arpa Toscana ogni ora di pesca con le reti a strascico preleva 4 kg di rifiuti, il 73% dei quali costituito da materiale plastico, soprattutto sacchetti. Non va meglio nell'Adriatico, dove il battello oceanografico Daphne della regione Emilia Romagna ha raccolto dragando un miglio di fondale 13 buste di plastica e 4 tra bottiglie e altri contenitori. L'impatto sugli animali. Secondo l'Unep e l'Agenzia di protezione ambiente svedese, di 115 specie di mammiferi marini 49 sono a rischio intrappolamento o ingestione di rifiuti marini. Elefanti marini, delfini, capodogli, lamantini sono tutti stati trovati ingerire sacchetti di plastica. Nelle tartarughe il sacchetto di plastica, scambiato per una medusa, provoca il blocco del tratto digestivo e il conseguente soffocamento. Di 312 specie di uccelli marini, 111 sono note per aver ingerito rifiuti plastici. Tra i 700.000 e un milione di uccelli marini rimangono ogni anno uccisi per soffocamento o intrappolamento.