“Salviamo i cani di Bucarest”

2001 Fanno il giro d'Italia e d'Europa le immagini dei mucchi di cani barbaramente uccisi in ottemperanza agli ordini del sindaco di Bucarest, che si vuole liberare del "problema randagismo". I giornali parlano di squadroni della morte armati di fucili e bastoni, pagati dal comune per massacrare le bestiole che vagano per la città. L'associazione Gaia Animali&Ambiente decide di non restare a guardare: assieme a volontari di altre associazioni si avvia il progetto-Romania e viene aperto un conto corrente per raccogliere fondi, allo scopo di portare tramite i propri rappresentanti cibo e medicinali e nel tentativo di salvare qualche creatura da morte certa, accogliendola in Italia. Un'impresa difficile e non senza rischi. 2002 L'11 luglio 2002 si costituisce l'associazione Gaia Animali & Ambiente Romania Onlus, che stipula una convenzione con il comune di Cernavoda, 23.000 abitanti, che interrompe lo sterminio dei cani randagi sul territorio e consente di intraprendere un piano di sterilizzazione. Ad ottobre la volontaria Sara Turetta (responsabile della campagna) si trasferisce sul posto e ci rimane fino all'ottobre 2003. Viene ristrutturato un edificio fatiscente e trasformato in una piccola clinica per animali randagi. Il centro diventa un punto di riferimento per tutte le famiglie povere che non hanno modo di recarsi presso un veterianrio privato e che ricevono un servizio completamente gratuito. 2003 A fine anno sono mille gli animali sterilizzati e centinaia gli interventi sul territorio. Lavorano presso il centro 5 persone assunte localmente. Si decide di adottare a distanza, sia a Cernavoda che a Bucarest, una quindicina di pensionati poveri e abbandonati che vivono con cani e gatti di strada. A loro si garantiscono mensilmente forniture di mangime e farmaci per se stessi e per i propri animali. Nel corso dell'anno transitano presso il centro 30 volontari tra cui 20 veterinari della facoltà di Bristol con la loro docente di chirurgia. 2004 Viene rinnovata la convenzione con Cernavoda (con un contributo di 3000 euro annui da parte del comune). Il 1° di aprile il consiglio comunale di Medgidia approva la nostra proposta di convenzione e a sua volta sceglie di collaborare con le nostre associazioni. 2005 Dal maggio 2005 è stata stipulata una convenzione con Medgidia, città di 40.000 abitanti a 20 km da Cernavoda. Nonostante le gravi difficoltà economiche, si sta cercando di mantenere in atto l'accordo, che ha salvato finora centinaia di cani randagi dalla morte per avvelenamento. Nel frattempo si è costituita l'associazione SaveTheDogs che, con la presidente Sara Turetta, porta avanti il progetto con la collaborazione di associazioni italiane, svizzere, olandesi, inglesi e svedesi. Gaia, unico partner italiano, concentra la sua collaborazione sulla raccolta fondi da destinare agli animali rumeni e sulla promozione della campagna a livello nazionale. 2006 Le strade di Gaia Animali & Ambiente e Save the Dogs si dividono. Entrambe le associazioni, tuttavia, proseguono il loro impegno per i cani rumeni. Alla base del progetto vi è la nostra profonda convinzione che una società fondata sui valori del rispetto e della non violenza passi anche attraverso l'amore per gli animali e il riconoscimento dei loro diritti. Una società piuttosto violenta come quella romena ha bisogno di crescere anche cambiando il proprio rapporto con gli animali, non a caso maltrattati o "eliminati" così come molte alte categorie di deboli e indifesi di quel paese. L'associazione Gaia Animali & Ambiente Onlus coglie infatti un filo rosso che unisce il destino di bambini, anziani e cani in Romania, tutti considerati alla stregua di "rifiuti" di cui disfarsi, piuttosto che di una risorsa importante da tutelare e proteggere. Edgar Meyer