Il santuario delle balene nell’Atlantico del Sud? Non si farà

L'area avrebbe coperto quasi l'intero Oceano Atlantico a sud dell'equatore, dalla costa occidentale dell'Africa fino alla costa orientale del Sud America e avrebbe dovuto proteggere le 52 specie di cetacei che vivono qui. Per l'approvazione della proposta servivano i 3/4 dei voti favorevoli, che non sono stati raggiunti (38 i favorevoli e 21 i contrari). Il santuario avrebbe dovuto unirsi ai due già approvati dalla IWC, nell'Oceano Indiano e nell'Oceano australe. Marcos Pinta Gama, commissario IWC per il Brasile, si è detto deluso dal risultato, ma soddisfatto del fatto che il voto sia avvenuto: "Crediamo che il santuario sia un'iniziativa importante per assicurare la protezione delle balene in tutto l'Atlantico del Sud, per promuovere una ricerca per la salvaguardia delle balene. Il whale watching e l'ecoturismo stanno diventando industrie importanti per le comunità costiere: in molti paesi tra cui il Brasile, queste attività sono in espansione e apportano risorse finanziarie alle comunità locali. Il santuario potrebbe rafforzare molto questo tipo di attività nella regione". Decisamente agli antipodi le dichiarazioni dei giapponesi e dei loro alleati, favorevoli alla caccia alle balene, secondo cui Argentina, Uruguay e Brasile possono fare quel che vogliono nelle loro acque costiere, dove si pratica anche il whale watching. Una dichiarazione giapponese sottolinea che esiste già una moratoria globale sulla caccia commerciale alle balene e aggiungere un santuario non era necessario, sarebbe stato come "costruire un tetto sulla cima di un tetto". [Ph Brian Skerry - National Geographic, 2008]