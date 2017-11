Scienziati contro “L’ambientalista scettico” di Bjorn Lomborg

Molti esultavano quando nell'estate 2001 uscì il libro "L'ambientalista scettico", scritto da un giovane statista danese, ex militante di Greenpeace. Rendeva pubblica la sua tesi secondo la quale i problemi riguardanti l'inquinamento, la deforestazione, la minacciata biodiversità ecc. in realtà non esistono, che anzi il mondo gode di salute come non mai e che l'informazione sull'ambiente cavalca l'onda dell'allarmismo. Le sue affermazioni suscitavano molti entusiasmi facendo sì che questo libro diventasse in breve tempo un bestseller tradotto in molte lingue. "... probabilmente è il libro più importante scritto mai sull'ambiente" scrisse il Daily Telegraph allora. La recensione di The economist addirittura esultava: "E' uno dei più importanti libri sulla politica - e non solo sulla politica ambientale - scritto per i lettori degli ultimi dieci anni ... L'ambientalista scettico è un trionfo".

Le risposte degli esperti sulle tesi di Lomborg