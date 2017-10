Scoperta la coda di un dinosauro conservata nell’ambra

In un affollato e variopinto mercato di Myitkyina, capitale del Myanmar, tra bancarelle di cibo e artigianato, il paleontologo Lida Xing della China University of Geosciences di Pechino, ha acquistato un frammento d’ambra più piccolo di una pallina da golf. Quell’ambra era in realtà una porta spazio temporale che ci ha permesso di tornare indietro di milioni di anni, come mai fino ad ora era stato possibile. All’interno dell’ambra si celava infatti la coda di un dinosauro completa di ossa, tessuto molle e penne, risalente a 99 milioni di anni fa.

