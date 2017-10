Scoperta una sorgente d’acqua in Namibia

La scoperta è stata fatta dai ricercatori dell'Istituto federale tedesco per le geoscienze e le risorse naturali (Bgr) che hanno chiamato la falda acquifera Ohangwena II. Questa scorre sotto il confine settentrionale con l'Angola, ha una capacità stimata di 8 miliardi di metri cubi d'acqua dolce e si estende su una superficie di 70x40 chilometri. Secondo gli scienziati l'acqua si sarebbe depositata oltre 10mila anni fa quando ancora non esistevano problemi di inquinamento e per questo anche la sua qualità sarebbe ottima. Secondo Martin Quinger, responsabile del progetto del Bgr, "la quantità di acqua immagazzinata nella sorgente potrebbe alimentare il Nord della Namibia per quattro secoli, una zona dove risiede circa il 40 per cento della popolazione della nazione. Quello a cui stiamo puntando è un approvvigionamento idrico sostenibile: estrarre solo la quantità di acqua che viene ricaricata". La falda potrebbe risultare decisiva per lo sviluppo del paese, uno dei più aridi dell'Africa subsahariana, perché significherebbe ridurre in modo sostanziale le importazioni dall'estero. Inoltre potrebbe aiutare gli abitanti della regione a contrastare i futuri effetti del riscaldamento globale fungendo da riserva in caso di siccità eccezionali che si dovessero verificare anche per 15 anni.