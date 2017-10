Sette Green Awards 2014. Le migliori idee per la green economy

Sarà possibile candidare le migliori idee imprenditoriali fino al 1o novembre 2014 e concorrere così ad aggiudicarsi il Sette Green Awards 2014. Il premio, promosso da Sette Green Corriere della Sera, Conai (Consorzio nazionale imballaggi) e Ance (Associazione nazionale costruttori edili), premierà le migliori aziende e iniziative che più si distingueranno per dare vita ad una nuova economia in grado di risparmiare risorse ed energia. Una giuria composta da esperti, giornalisti e tecnici sceglieranno il miglior progetto per ognuna delle 7 categorie in concorso. Da quest'anno anche gli utenti di Corriere.it potranno esprimere la propria preferenza. Potranno partecipare tutte le realtà e le idee imprenditoriali che abbiano sviluppato progetti legati all'alimentazione e al rispetto del territorio e delle risorse; al mondo degli imballaggi sostenibili o allo sviluppo di applicazioni dedicate al vivere sostenibile. All'edilizia green e al turismo sostenibile e rispettoso degli ecosistemi naturali. Non mancano comunque le opportunità per chi abbia realizzato libri o film dedicati ai temi legati all'ambiente e per progetti dedicati al miglioramento della qualità della vita nelle nostre città.

Filippa Lagerbäck e il direttore di Sette, Pierluigi Vercesi | Via Ecoblog.itù