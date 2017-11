Sette specie da proteggere per nutrire il pianeta

La maggior parte della dieta degli esseri umani è composta da piante coltivate e animali addomesticati, eppure numerose specie selvatiche, sia vegetali che animali, sono determinanti per la sicurezza alimentare del pianeta. Secondo il Wwf l’attuale tasso di estinzione di specie selvatiche dovuto alle attività umane è di mille volte superiore al tasso di estinzione naturale. Questo fenomeno, oltre ad impoverire il pianeta, mette a repentaglio la sopravvivenza dell’uomo legata a doppio filo a quella della biodiversità. Sono sette, in particolare, le specie da proteggere ad ogni costo per nutrire il pianeta.

Banane selvatiche

Api

Squali

Patate

Pipistrelli

Mangrovie

Bivalvi