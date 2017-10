Il partito di Shinzo Abe vince largamente le elezioni in Giappone

La coalizione formata dai liberaldemocratici di Shinzo Abe e dal Komeito, un partito centrista minore, ha vinto le elezioni di domenica 22 ottobre riuscendo ad ottenere più di due terzi della maggioranza - come riporta l’emittente televisiva nazionale Nhk. Il Partito liberaldemocratico si è assicurato 283 seggi in parlamento mentre il Komeito ne ha ottenuti 29, quindi il totale per la coalizione vincente è di 312. Al momento sono stati assegnati 461 seggi su 465.

WATCH: Japanese Prime Minister Shinzo Abe's ruling bloc scores big election win https://t.co/bDsHrEU4Zc via @ReutersTV pic.twitter.com/GQDpQ2AKAz — Reuters Top News (@Reuters) 23 ottobre 2017

Nel frattempo in Giappone è arrivato il tifone Lan

Il tifone Lan visto dalle finestre della nostra Cupola mentre si dirige verso il Giappone. #VITAmission pic.twitter.com/omhH51DYAU — Paolo Nespoli (@astro_paolo) 21 ottobre 2017