Si alza la temperatura, si alza il livello del mare

Si calcola che nei prossimi 100 anni la temperatura possa aumentare da 1,5 a 6° C circa. Sembrano pochi ma in realtà si tratta di una grossa variazione che può provocare grandissimi problemi: l'estensione delle zone aride di 400~800 km verso nord, l'innalzamento del livello del mare di 70 - 150 cm. dovuto allo scioglimento dei ghiacci e sconvolgimenti climatici di grande portata. Se in Italia si verificasse questa ipotesi potremmo andare incontro a una progressiva desertificazione delle aree del sud; le nostre coste e le nostre città (Venezia, Genova...) verrebbero sommerse dal mare; al nord si verificherebbe un aumento delle precipitazioni a carattere temporalesco con gravi rischi di alluvioni a causa del dissesto idro-geologico della nostra penisola. A livello mondiale però le implicazioni sarebbero ancora più gravi: l'andamento delle precipitazioni e dell'umidità del suolo potrebbe modificarsi profondamente e portare così la produzione agricola mondiale al dissesto; il mare potrebbe innalzarsi e inondare le città costiere; le correnti oceaniche potrebbero modificarsi, alterando ulteriormente il clima e danneggiando la pesca; intere popolazioni di piante e di animali potrebbero spostarsi verso nord o verso sud; ondate di caldo record potrebbero apportare danni alle persone, ai raccolti e alle foreste.