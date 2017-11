Si riparla di caccia alle balene

Dal 1986 è vietato cacciare le balene. In tutto il mondo. Le navi baleniere di alcuni stati però non si sono mai fermate, e continuano a solcare i mari, attrezzate come macelli galleggianti in cui le balene arpionate vengono sventrate con la scusa della "ricerca scientifica". Nell'ambito della Commissione Internazionale sulle Balene (IWC) si discute del loro destino. Cacciare balene rimarrà illegale, o sarà permesso? Giorni decisivi. Il Giappone, infatti, ha recentemente, e trionfalmente, annunciato l'adesione di Cambogia e Isole Marshall al fronte degli Stati favorevoli alla caccia, che sono così arrivati a 36 membri sui 69 totali. Una maggioranza che, pur non consentendo di riaprire la caccia commerciale (per la quale è necessaria la maggioranza dei due terzi dei Paesi ammessi nella Commissione), può consentire al fronte pro-caccia di aumentare le quote degli animali da uccidere. L'atteggiamento aggressivo del Giappone, già palese nell'ultimo meeting della Commissione Internazionale Baleniera lo scorso anno in Corea, potrebbe ora sfociare in una vittoria (nonostante la recente adesione di Israele al gruppo di nazioni contrarie alla caccia) che rischia di mettere in pericolo il futuro delle balene. Secondo gli esperti LAV, il fronte capitanato dal Giappone favorevole a qualsiasi tipo di caccia alle balene potrebbe scatenare senza più vincoli quella "caccia scientifica" dietro cui si trincerano gli Stati che fanno dell'uccisione di questi meravigliosi mammiferi marini un affare lucrosissimo... Giappone, Norvegia e Islanda, infatti, hanno cacciato principalmente balene Minke da quando è entrata in vigore la moratoria sulla caccia commerciale nel 1986, ma il Giappone - che ha dichiarato di voler raddoppiare la sua caccia a queste balene da 440 a 850 l'anno - è intenzionato ad includere nelle quote del suo programma "scientifico" anche 50 megattere e 50 balenottere azzurre. Questo, nonostante un recente studio dell'università di Auckland (Nuova Zelanda) abbia dimostrato quanto anche la caccia "scientifica", che comporta l'uccisione di numeri definiti di animali e solo di alcune specie, stia danneggiando la popolazione di questi cetacei in maniera preoccupante. Secondo l'ultimo rapporto della Commissione baleniera internazionale, infatti, la popolazione di balene Minke, o balenottere dal rostro, si era ripresa fino a raggiungere i 750 mila individui, ma recenti ricognizioni del Pacifico meridionale hanno rivelato che non supera i 250 mila. Le balene gibbose, o megattere, sono ancora più scarse, con una popolazione attorno ad isole come le Figi, descritta come "vicina a scomparire". Secondo le cifre del rapporto, le megattere al largo delle coste orientale ed occidentale dell'Australia, poi, sarebbero attorno a 16 mila, ma secondo la nuova ricerca il numero sarebbe molto inferiore. Un film dagli investigatori della World Society for Protection of Animals (WSPA) e della Environmental Investigation Agency appena divulgato mostra l'uccisione di una balena da parte di una nave norvegese, in aperta violazione dell'accordo internazionale. Nonostante una "granata esplosiva dell'ultima generazione", la balena ha impiegato oltre due minuti e mezzo per perdere conoscenza, in preda a dolori che non possiamo immaginare. Leah Garcés, direttore della WSPA. afferma: "Come si fa ad affermare che c'è un 'tempo accettabile di morte' per una balena?".