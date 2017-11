Simona Roveda Tecnovisionaria 2014

La co-fondatrice di LifeGate, oggi punto di riferimento per la sostenibilità in Italia, è tra le Tecnovisionarie del 2014. L’anima rosa del progetto green ha ricevuto il premio Le Tecnovisionarie® 2014 per la categoria WomenMedia, rivolto a donne impegnate nel compito di rendere accessibile a tutti i complessi temi legati all’alimentazione e nutrizione a tutela dei consumatori. La storia di sostenibilità di Simona Roveda parte da lontano: nel 1986, ha co-fondato Fattoria Scaldasole - azienda alimentare che ha promosso il mercato del biologico in Italia - e nel 2000 LifeGate, che si avvale di un network di informazione con una community di oltre tre milioni di persone in continua crescita. L'azienda inoltre supporta le altre imprese nel loro percorso di sviluppo sostenibile offrendo consulenza, energia e progetti di comunicazione. In vista di Expo 2015 LifeGate ha realizzato il progetto I Feel Food, dedicato in modo particolare alla divulgazione dell’alimentazione sostenibile. ifeelfood.lifegate.it "Il riconoscimento WomenMedia 2014 a Simona Roveda, consegnato da Patrizia Rutigliano, Direttore Relazioni Istituzionali e Comunicazione di Snam - Presidente FERPI, è stato assegnato “Per l'abilità e l'intuito nel comunicare l'ambiente sempre in modo positivo e propositivo. Per l'attenzione e la passione che dedica quotidianamente nella divulgazione di temi sensibili con cura del dettaglio e valorizzando le emozioni, tenendo viva la speranza, e soprattutto alimentando la fiducia nei cambiamenti nel cuore delle persone. Attraverso la sua attività di Direttore Editoriale di LifeGate è riuscita a promuovere e comunicare attraverso i media, tutte le sue conoscenze e competenze frutto di anni di esperienza nel mondo del biologico e dello sviluppo sostenibile, facendo la storia in Italia della sostenibilità a portata di tutti, formando milioni di coscienze sui valori del rispetto dell’ambiente e delle persone”. "Sono molto onorata di ricevere questo premio che vorrei condividere con le persone che, da anni, lavorano con me in LifeGate"– dichiara Simona Roveda. “Siamo una ‘squadra’ unita da un obiettivo comune: promuovere i valori della sostenibilità. Tra noi c'è complicità, amicizia, entusiasmo. Vogliamo progettare un futuro dove ognuno si faccia promotore di una nuova etica del mercato, sollecitando scelte più consapevoli a ogni livello con nuovi prodotti, nuovi processi produttivi, in sintonia con le attuali necessità. Per vivere ogni giorno nella modernità rispettando l'ambiente e le persone." Il Premio Internazionale Le Tecnovisionarie® è realizzato nell’ambito della conferenza internazionale Women&Technologies® 2008-2015 e patrocinato dal Comitato Scientifico per Expo del Comune di Milano; è un'iniziativa ideata dall’imprenditrice Gianna Martinengo. Il premio viene attribuito ogni anno a donne che, nella loro attività professionale, hanno testimoniato di possedere visione, di privilegiare l'impatto sociale, la trasparenza nei comportamenti e l'etica. Nella giuria di quest'anno erano presenti anche Diana Bracco (Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo Bracco, Presidente e Commissario Generale di Sezione per il Padiglione Italia – EXPO 2015), Deborah Chiodoni (Direttore relazioni esterne e stampa, Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci, Milano), Laura La Posta (Caporedattrice de "Il Sole 24 Ore", responsabile dell'inserto Rapporti), Gianna Martinengo (Presidente Associazione Donne e Tecnologie e Vice presidente di Fondazione Fiera Milano), Patrizia Rutigliano (Presidente Ferpi e Direttore Relazioni Istituzionali e Comunicazione di Snam) e Federica Villa (Dirigente Presidenza e Relazioni Istituzionali Camera di Commercio di Milano).