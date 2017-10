Anche Singapore vuole il bilancio di sostenibilità

A partire dall’anno fiscale che termina il 31 dicembre 2017, anche a Singapore le imprese saranno obbligate a pubblicare un bilancio di sostenibilità. Dovranno quindi descrivere i fattori ambientali, sociali e di governance che influiscono sulle loro attività, annunciare le politiche con cui intendono affrontarli, relazionare sui risultati raggiunti e stabilire degli obiettivi per il futuro. La decisione è stata ufficializzata dopo una consultazione pubblica lanciata a gennaio. Le aziende avranno fino a dodici mesi di tempo per pubblicare i loro primi report; un periodo-cuscinetto che è stato ampliato rispetto alle ipotesi iniziali, soprattutto per venire incontro alle società più piccole che si troveranno ad affrontare un’attività radicalmente nuova.

