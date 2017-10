La catastrofe siriana continua, bombardati gli ospedali di Aleppo e Idlib

La Siria è sull'orlo della catastrofe umanitaria. La città di Idlib è stata colpita da 100 attacchi aerei nel giro di una settimana. Secondo Save the Children sono stati attaccati indiscriminatamente ospedali, scuole e infrastrutture ad uso civile. L'ong ha stimato che almeno 4.000 famiglie (circa 20mila persone) siano state costrette ad abbandonare le proprie case a causa dei raid aerei nel corso degli ultimi sette giorni. Pane, frutta e verdura scarseggiano da quando l’ultima strada per accedere e uscire dalla città è stata interrotta, lasciando sotto assedio circa 300mila persone, il 60 per cento dei quali sono donne e bambini.

Ospedali distrutti e scuole chiuse

Città che non lo sono più

L'appello di Save the Children alla comunità internazionale