Siria, i paesi ricchi hanno accolto solo l’1,39 per cento dei profughi

I Paesi ricchi hanno accolto solamente l'1,39 per cento dei profughi siriani. Esattamente 67.100 persone in fuga dalla terribile guerra in atto da oltre cinque anni nel paese. E i governi si sono impegnati ad aprire le porte solamente a 129mila persone. A spiegarlo è l’organizzazione non governativa Oxfam, che in un rapporto pubblicato il 29 marzo torna a chiedere alle nazioni più agiate di far arrivare sui loro territori almeno il 10 per cento dei migranti scappati finora dalla guerra in Siria.

Promesse mantenute solo da Canada, Germania e Norvegia

Paese Numero di profughi che verranno accolti (secondo le promesse dei governi) Numero “equo” di profughi che potrebbero essere accolti, secondo Oxfam Australia 6727 10 557 Austria 1900 4009 Belgio 1325 4773 Canada 38 039 15 951 Corea del Sud 0 16 650 Danimarca 390 2601 Finlandia 1900 2247 Francia 1000 25 937 Germania 41 899 36 869 Giappone 0 49 768 Grecia 0 3085 Islanda 75 118 Italia 1400 21 519 Lussemburgo 60 376 Nuova Zelanda 850 1419 Norvegia 9000 3612 Paesi Bassi 545 7857 Polonia 900 8771 Portogallo 48 2805 Regno Unito 5571 25 067 Repubblica Ceca 70 2795 Russia 0 35 052 Slovacchia 0 1440 Spagna 984 16 037 Svezia 2700 4515 Svizzera 2000 4837 Usa 11 812 170 779 Totale 129 966 481 220

“I paesi limitrofi non possono reggere l’impatto dei profughi”

Nell'immagine di apertura, alcune donne siriane in un campo profughi in Libano ©Sam Tarling/Oxfam