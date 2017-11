Smart urban stage. Idee, esibizioni e proposte per la citt

Aspettando il 2012, quando la smart fortwo electric drive entrerà in commercio, la piccola motorizzata Mercedes compie un tour per l'Europa per presentarsi al grande pubblico all'interno dello "smart urban stage". Lanciato a Berlino nell'aprile 2010, giunge a Roma per poi proseguire a Zurigo, Parigi e Madrid, prima di concludersi a Londra nel 2011. Una struttura avveniristica che ospita 12 progetti che regalano uno scorcio sulla vita futura e sulla mobilità urbana, sviluppati da ricercatori e progettisti italiani.



I diversi progetti presentati si confronteranno nello "smart future minds award", che sarà assegnato il 19 luglio. Il progetto che meglio avrà interpretato lo spirito dinamico, eco-sostenibile e creativo, volto a ridisegnare la futura dimensione urbana, sarà premiato con 10.000 euro. Alla fine del tour europeo, nel 2012, il vincitore italiano si scontrerà con i colleghi europei per vincere il primo premio: una smart fortwo electric drive.



Alcuni dei progetti in concorso:



DustBot

Robot progettati per eseguire la pulizia delle strade, la raccolta dei rifiuti domestici e il monitoraggio della qualità dell'aria. Una volta allertato, il robot è in grado di raggiungere autonomamente la casa dalla quale è stata fatta la chiamata: segnalerà il suo arrivo, raccoglierà il sacchetto della spazzatura dal proprietario dell'abitazione e tornerà alla stazione dei rifiuti.





Bacterial Microcars

I batteri, ottimo esempio di macchine automotrici di dimensioni microscopiche, ottengono il movimento facendo girare (circa cento volte al secondo) flagelli elicoidali per mezzo di un nano-motore rotante. Basandosi su questi risultati, i due giovani scienziati hanno previsto una tecnologia completamente nuova, grazie alla quale delle micro-macchine potrebbero essere avviate semplicemente, con una goccia di fluido batterico attivo.





Compressedairbike

Sul telaio di questa bicicletta è stata montata una bombola ad aria compressa che, grazie a una valvola che regola la fuoriuscita d'aria, riesce ad alimentare un piccolo motore contenuto nella parte posteriore del mezzo. Esaurita la riserva d'aria, la "compressedairbike" si può ricaricare manualmente con una semplice pompa o da un qualsiasi benzinaio.