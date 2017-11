Smog: il nocciolo della questione

Chi detiene il potere di stanziare soldi o elaborare e attuare piani anti-smog, inevitabilmente manca il nocciolo del problema che è la moltitudine delle automobili private in giro per le strade e la scarsezza del trasporto pubblico. Le propopste per migliorare la qualità dell'aria sono da anni due sole: stimolare con degli incentivi l'acquisto di nuovi mezzi meno inquinanti e il sistema delle targhe alterne. Quest'ultimo un provvedimento che dal punto di vista etico-sociale andrebbe approfondito perchè in realtà può funzionare solo per chi possiede due macchine, una con targa pari, l'altra con targa dispari (generalmente al momento dell'acquisto di una nuova auto, si può scegliere tra targa pari e dispari). Quali possibilità ha il cittadino o la famiglia proprietario di una sola macchina, a raggiungere la scuola o l'ufficio non collegati con il trasporto pubblico? Non se ne discute, pare non interessi nessuno. In realtà gli attuali provvedimenti anti-smog hanno un solo scopo: far acquistare nuove auto e mettere le famiglie in una situazione tale che si vedono costrette a possederne almeno due. In sintesi: i provvedimenti anti-smog incentivano in maniera eclatante il mercato automobilistico e non tutelano la salute dei cittadini. Questo in una realtà che vede l'Italia al secondo posto in Europa nel rapporto veicoli/popolazione. Arrivare al primo posto sembra assicurato. In una ricerca sulla qualità dell'aria urbana eseguita su dei dati raccolti nel 2001, vengono fuori delle conclusioni molto interessanti. Così le città svedesi e finlandesi hanno l'aria migliore rispetto alle città di 36 paesi europei. Sia la Finlandia che la Svezia figurano tra i paesi con un rapporto basso tra veicoli/popolazione, 500 su 1000 persone contro i 700 su mille in Italia. Le città del nostro paese risultano, secondo questa ricerca, al penultimo posto come qualità dell'aria, davanti solo alla Bulgaria e dopo la Grecia. Nelle società europee avanzate è il trasporto pubblico a muovere le persone nei loro spostamenti quotidiani per andare al lavoro, a scuola o all'università. L'auto privata serve per il tempo libero, per i viaggi, per la spesa, chi desidera ne può fare anche a meno. I chilometri di auto in code che avanzano a passo d'uomo, con il solo guidatore come passeggero, mattina dopo mattina verso i grandi centri, sera dopo sera in direzione delle periferie, è una realtà senza ssenso per tutti. Crea l'inquinamento che abbiamo, fa passare alle persone il proprio tempo in un modo alienante e malsano, abbrutisce il paesaggio, favorisce isolamento e aggressività nei pendolari. Una rete veloce, puntuale, diversificata sul territorio, con mezzi puliti, attrezzati di riscaldamento e aria condizionata, significherebbe rispettare la dignità dei cittadini che lavorano e studiano. E' fattibile, molte città europee funzionano così. Rita Imwinkelried