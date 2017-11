Sono pi

In realtà i dati della Fao dimostrano che il 56% del legname è utilizzato per combustione. E si stima che in totale l'industria cartaria utilizzi non più del 12-13% del legname mondiale. La materia prima utilizzata è costituita da legno di piccole dimensioni proveniente da sfoltimenti in selvicoltura (28%), da abbattimenti di fine rotazione (37%), da residui di segheria (26%) e da raccolti provenienti da specie a rapido accrescimento come il pioppo.

Le foreste della Ue sono per la quasi totalità gestite. I proprietari seguono un percorso che comprende l'impianto, la crescita, il taglio e il rimboschimento. In tutto il mondo, meno dell'1% delle paste per carta viene prodotto con legno proveniente dalle foreste tropicali e tali paste non vengono utilizzate in Europa.

L'industria cartaria italiana, a causa della mancanza di risorse forestali interne, deve importare oltre 3 milioni di tonnellate all'anno di paste per carta. Queste provengono da aree come Stati Uniti, Canada e Scandinavia, che offrono garanzie sulla corretta utilizzazione delle risorse forestali.

Alla salvaguardia ambientale è legata anche l'attenzione crescente verso la produzione di carta riciclata.

Questa è carta prodotta con maceri, refili di stampa, resi di giornali o riviste, scatoloni o cartonaggi, senza l'utilizzo di pasta di legno o cellulosa vergini. L'impiego di questi materiali permette di limitare l'utilizzo di materie prime derivanti dal legno ai soli usi in cui è richiesta una migliore qualità, una maggiore resistenza o un migliore grado di bianco. Il riutilizzo dei maceri limita lo smaltimento degli stessi nelle discariche, con risparmi economici.

La carta ecologica è la carta, di cellulosa o riciclata, per la cui produzione si è limitato al massimo l'impatto ambientale e i consumi di acqua ed energia.

Le cellulose sono prodotte con legnami per i quali si è provveduto ad un regolare e costante rimboschimento. Il processo di sbiancamento deve essere effettuato con procedimenti e prodotti che non danneggiano l'ambiente. Si evita l'utilizzo del cloro a favore dell'ossigeno e si evita che alcun prodotto dannoso vada disperso al di fuori dei circuiti interni della cartiera. Per le carte riciclate si preferisce la disinchiostrazione all'utilizzo di sbiancanti ottici, e gli inchiostri e le eventuali impurità eliminate devono essere stoccati per venire loro stessi poi riutilizzati per altri usi.

Altri tipologie di carta molto utilizzate sono quelle per l'uso grafico. Particolari in quanto prodotti di riciclaggio sono "carta latte" e "carta frutta", entrambe prodotte dalla Tetra Pak. "Carta latte" è derivata dal riciclaggio di contenitori per il latte fresco e le spremute, mentre "carta frutta" è prodotta dal riciclaggio di contenitori per gli alimenti a lunga conservazione prodotti da Tetra Pak.