Sospesa la caccia alle balene. Le vere ragioni

Le incursioni degli attivisti di Sea Shepherd che con i loro gommoni si frappongono tra i cannoni delle baleniere e i mammiferi marini, pare abbiano raggiunto lo scopo prefissato: fermare la mattanza di cetacei nell'Antartico. "Garantire la sicurezza è una priorità e per il momento le navi hanno sospeso la caccia a fini scientifici. Ora stiamo valutando cosa fare", ha annunciato Tatsuya Nakaoku dell'Agenzia della pesca nipponica. Un rientro anticipato della flotta stazionata nell'Antartico, composta da 180 pescatori su quattro navi, non viene escluso. Il Giappone è uno dei tre paesi al mondo dove è ancora permesso cacciare le balene. Per aggirare la moratoria internazionale del 1986 ha introdotto il concetto di "caccia a fini scientifici", sostenendo di aver diritto a valutare l'impatto dei cetacei sull'industria della pesca. Il peschereccio Nisshin Maru, inseguito dalle imbarcazioni di Sea Shepherd, ha sospeso l'attività dal 10 febbraio per ragioni di sicurezza, ha spiegato un responsabile governativo, Tatsuya Nakaoku. " La caccia per scopi "commerciali" ai cetacei è vietata dal 1986. Ma nel 2010 le navi giapponesi hanno arpionato 506 balene. La quota prefissata da Tokyo "per ricerca scientifica" era 850. Il Giappone afferma che questa caccia fa parte integrante della cultura nipponica, e non si preoccupa di nascondere che, nonostante i propalati fini di ricerca, la carne finisca sulla tavola dei giapponesi. Una pratica crudele e inutile, a maggior ragione considerando che la carne non è più particolarmente apprezzata neanché lì, e che le missioni sovvenzionate dalle autorità costano care ai contribuenti. Reazioni e ragioni. Le azioni di Sea Shepherd "Vedo una vittoria all'orizzonte. Sono convito che le nostre azioni abbiano contribuito ad una possibile chiusura anticipata della missione". Peter Hammarstedt, portavoce di Sea Shepherd ai microfoni della ABC News La strategia in mare "Se è vero, dimostra che la nostra strategia ha avuto successo. Finora credo non abbiano preso più di 30 balene, su una quota originale di oltre 1.000. Li abbiamo trovati prima che cominciassero a ucciderle e li abbiamo seguiti da allora. Siamo riusciti a manovrare in modo che le navi arpionatrici non potessero avvicinarsi alla Nisshin Maru, e abbiamo bloccato le loro operazioni. Ogni balena salvata è per noi una vittoria. L'opinione pubblica è con noi. Abbiamo la legge internazionale dalla nostra parte, ed è solo questione di tempo prima di poter vedere la fine delle loro operazioni illegali". Paul Watson, comandante Sea Shepherd Manca il supporto popolare alla caccia alle balene "La caccia alle balene è un assurdo che deve scomparire. Non ha senso continuare questa attività. Uccidere un animale di quelle dimensioni in acqua è, infatti, impossibile senza evitargli sofferenze. Il Giappone aveva acquistato i voti in Commissione, corrompendo i piccoli stati caraibici e riuscendo a proseguire nella caccia. Lo stop alla caccia alle balene è allora anche frutto di una mancanza di supporto della popolazione, oltre a poter essere anche il segnale di uno sgretolamento politico. Anche perché la caccia alle balene costa tantissimo al contribuente giapponese, e non si capisce per cosa venga fatta, quale sia lo scopo". Giuseppe Notarbartolo di Sciara,del comitato scientifico dell'Accordo Accobams per la protezione dei cetacei, conoscitore delle vicende legate alla Commissione balienera internazionale, l'Iwc (International Whale Commission) Australia e Nuova Zelanda hanno denunciato il Giappone all'Aja "L'impresa è stata possibile grazie all'impegno pressante dai governi di Australia e Nuova Zelanda che hanno recentemente denunciato il Giappone al tribunale internazionale dell'Aja. E' un dettaglio non irrilevante, anzi... e senza ombra di dubbio decisivo. La cosa al momento è temporanea; inoltre Norvegia e Islanda ufficialmente proseguono la caccia. Per non citare le mattanze dei delfini in Giappone e dei globicefali nelle isole Far Oer in Danimarca. Ma noi salutiamo questa decisione come una grande vittoria delle associazioni ambientaliste che si sono mobilitate in tutto il mondo per porre fine al massacro. E' soprattutto una vittoria dei cetacei che quest'anno, e mi auguro anche in quelli a venire, non dovranno più sfuggire agli arpioni delle baleniere giapponesi". Ilaria Ferri, direttore scientifico e responsabile campagne internazionali Enpa Ragioni economiche "La carne di balena non ha mercato e i congelatori sono stracolmi. La spesa per le spedizioni antartiche grava su bilanci aggravati dalla crisi. La lobby internazionale che cerca consensi tra i paesi che compongono la Commissione baleniera internazionale per cercare di rimettere in moto gli arpioni... è molto costosa. E il processo a Tokio ai due militanti di Greenpeace che hanno rivelato i retroscena del contrabbando di carne di balena ha reso pubblico uno scandalo che il resto del mondo conosceva meglio del Giappone". Antonio Cianciullo, decano degli ecogiornalisti italiani, notista di La Repubblica