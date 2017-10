Sostenibilità, le Borse europee sono le migliori al mondo

“Camminare sulle nostre gambe e lottare per il proprio destino”: questo, secondo la cancelliera tedesca Angela Merkel, deve fare l’Europa, in un panorama internazionale che si regge su un equilibrio sempre più fragile. Certo, non è un proposito facile. Ma possiamo già dire che i mercati e le Borse europee si stanno dimostrando pronti alla sfida cruciale: quella della sostenibilità.

Sostenibilità, le Borse europee ai vertici

Bene l’Australia, male Usa e Giappone

Come fa Morningstar a dare un punteggio di sostenibilità

Foto in apertura: Vittorio Zunino Celotto/Getty Images