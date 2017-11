Specie esotiche: SOS souvenir

Chi sceglie le mete esotiche, faccia attenzione: con il pettinino di tartaruga, il pezzetto di corallo, anche preso sulla spiaggia, conchiglie e oggetti comprati sulle bancarelle dei mercatini potrebbero calare la mannaia della CITES, che arriva a pesare fino a 9.000 euro. Manufatti, prodotti, animali protetti dal Trattato di Washington sulla Commercio di Specie Esotiche, sigla in inglese "CITES". L'anno scorso, in Italia, il 36% dei controlli irregolari rilevati dal Corpo Forestale dello Stato negli aeroporti e nei porti italiani in base all'applicazione delle norme ha riguardato "pezzi" di invertebrati, conchiglie e coralli, proprio i souvenir più comuni, per un totale di oltre 2.000 esemplari sequestrati nel 2003. A questi si sono aggiunti animali imbalsamati, carapaci di tartaruga, uccelli, ragni, rettili che finiscono nelle valigie dei turisti. In totale il servizio Cites del Corpo Forestale, organo di controllo della Convenzione, che ha come autorità di gestione il ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, nel 2003 ha effettuato 28.661 controlli tra nuclei operativi (22 in tutta Italia) e servizi (26). In 487 casi si sono avute operazioni di sequestro. In totale sono stati quasi 10 i milioni di esemplari controllati (9mln e 832 mila) e 6.000 quelli sequestrati (tra vivi, morti, parti o derivati di essi) lo scorso anno... Il 36% riguarda invertebrati, la categoria maggiore che comprende appunto i souvenir, per circa 2.000 esemplari, la seconda categoria di irregolarita' e' quella degli uccelli (il 21,7% dei controlli risultati irregolari) seguita da rettili (vivi e pellame) e mammiferi. Tra i 6.000 esemplari sequestrati, inoltre, il 38% e' rappresentato da animali vivi, il 20% da derivati di animali, un altro 20% da piante morte, parti o derivati, l'11% da animali morti o parti di essi (tra cui selvaggina, animali imbalsamati o carapace di tartaruga) e un 11% da pelli. I 'trofei' di viaggio piu' soggetti a sequestro sono prodotti di alligatore e coccodrillo; conchiglie di strombi giganti; corallo (sia vivo, che sotto forma di gioielli, come collane, orecchini e soprammobili); stivali, valigie, cinture, scarpe, cinturini di orologio in serpente e lucertola; prodotti della medicina tradizionale cinese contenenti ossa di tigre, di leopardo, corna di rinoceronte, bile d'orso e muschio; piante vive come orchidee e cactus; scialli di shahtoosh, giacche in pelle di leopardo o di tigre; articoli in tartaruga e carapaci di testuggine; prodotti ricavati da zanne e pelle di elefante; caviale; esemplari vivi di pappagalli, rapaci, scorpioni, gibboni e rettili; oggetti in legno intagliato ricavati da specie rare. Per non incorrere in brutte sorprese alle dogane meglio quindi informarsi. In tal senso negli scali italiani e nei porti e' affisso un vademecum per i souvenir proibiti. Redazione Ambiente