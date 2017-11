Sperimentazione animale, la Lav in piazza contro i test su animali per sostanze d’abuso

Conigli rinchiusi in minuscole gabbie a contatto con sigarette accese costantemente, beagle ai quali vengono fatti dei buchi nella gola attraverso i quali i cani sono forzati ad inalare fumo, scimmie gravide imprigionate per studiare l’effetto che la nicotina ha sui feti, piccoli di ratto separati dalla madre e messi in una gabbia per tre ore al giorno e costretti a inalare i vapori dell’alcol.