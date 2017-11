Spiagge italiane. Le migliori e le peggiori

Primo. L'Italia ottiene quasi cento Bandiere blu dalla Fondazione per l'educazione ambientale (Fee), conquistando il secondo posto in Europa. Per qualità del mare e dei servizi per i turisti, il Belpaese ha avuto 4 bandiere in più rispetto all'anno scorso. Quattro le località lacustri e 48 gli approdi turistici premiati. Il primato per le spiagge "più blu" va alla Liguria con 12 bandiere, seguita da Toscana, Marche e Abruzzo con 11. In tutta Europa è prima la Spagna, con 98 bandiere blu, terza la Francia (86). Secondo. Occhio però, le cose non vanno così bene secondo un rapporto del Ministero della Salute, che non era destinato a essere reso pubblico, ma tant'è. Secondo il rapporto divulgato l'anno scorso, ben 433 chilometri delle nostre coste non sono balneabili, per altri 1000 km il giudizio è "sospeso" in attesa di analisi più approfondite, mentre 800 km sono occupati dal cemento. Dopo anni positivi, quindi, l'indicatore del rapporto sulla balneazione in Italia parla di un incremento dell'inquinamento pesante, il 7 per cento in più rispetto allo scorso anno. In totale nel Belpaese i chilometri di spiaggia in cui è vietato tuffarsi sono 433,6. Per altri 1.060,5 chilometri il giudizio è sospeso in assenza di prove: mancano le analisi. Ci sono poi 874,6 chilometri esclusi dalla balneazione perché occupati da porti, aeroporti, servitù militari. Disponibili per le vacanze restano 5.000 chilometri, insomma i due terzi del totale. E la Campania si conferma la regione peggiore visto che colleziona una serie di primati: ha in assoluto il maggior numero di chilometri di costa non balneabili: 93. Ha la più alta percentuale di mare inquinato: il 19,8 per cento della battigia, come dire una spiaggia su cinque bocciata alle analisi chimiche. Tra i sei maggiori laghi italiani solo il Trasimeno supera l'esame a pieni voti registrando l'en plein di spiagge pulite. E nell'uno per cento dei campioni di acqua esaminata spunta anche la salmonella, un batterio legato alla presenza di scarichi (di allevamenti) non depurati. Terzo. In un mare insomma un po' più sporco, brillano comunque intatte molte località, tra cui... le dieci perle dei nostri mari, le dieci spiagge migliori nel rapporto tra qualità dell'ambiente e accoglienza. Le prime dieci premiate con le «cinque vele» sono Castiglione della Pescaia (Grosseto), le Cinque Terre (La Spezia), Bosa (Nuoro), l'isola del Giglio (Grosseto), Otranto (Lecce), Portovenere (La Spezia), Arbus (Cagliari), Noto (Siracusa), Tropea (Vibo Valentia), Pollica frazioni Acciaroli e Pioppi (Salerno). Molte località sono in aree protette: i parchi rilanciano il turismo e la qualità della vita. E della vacanza!