Spreco alimentare. A New York il mega-pranzo a base di “scarti”

Preparare un immenso pranzo utilizzando unicamente prodotti che altrimenti sarebbero stati buttati via? È possibile. Lo ha dimostrato un collettivo di organizzazioni non governative, che il 10 maggio ha organizzato a New York una grande iniziativa finalizzata a sensibilizzare la popolazione americana sul problema dello spreco alimentare.

Il cibo recuperato nei ristoranti e nelle mense

Negli Usa ogni famiglia butta 1.500 euro di cibo all’anno

Immagine di apertura: ©Chris King/Feedback