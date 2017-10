Le startup che valgono più di 1 miliardo. La cavalcata delle unicorn company

Una unicorn company è una startup valutata oltre 1 miliardo di dollari, ancora posseduta da chi l’ha fondata, non ancora quotata in Borsa. Una valutazione stratosferica che s'ottiene sommando diversi fattori, non senza rischi, che premia spesso la capacità di scardinare le consuetudini (non solo commerciali). Ce ne sono 176 oggi al mondo: una crescita impressionante, rispetto alle 39 del 2013.

La nuova infografica delle startup "unicorn company" nel 2016

Alcune caratteristiche comuni delle unicorn company

L’innovazione disruptive, la sostenibilità e la sharing economy

La cavalcata degli unicorni: 39 nel 2013, 80 nel 2015, 176 oggi

A Bloomberg ci vanno più cauti

Le startup raggiungono valutazioni astronomiche in cambio di un trattamento di favore dei nuovi investitori. Snapchat, l'applicazione di instant messaging la cui raccolta di soldi s’aggira sui 15 miliardi di dollari, probabilmente in realtà non vale più di Clorox o di Campbell Soup. Quindi, come hanno fatto gli investitori ad arrivare a quel numero da titolone a nove colonne? Per le startup più mature, gli investitori potrebbero acconsentire a concedere valutazioni più elevate, che aiutano le aziende a reclutare il personale più qualificato e a costruirsi una credibilità, in cambio di garanzie che riavranno i loro soldi indietro prima se la società va in Borsa o si vende. Possono anche negoziare azioni gratuite aggiuntive qualora i successivi round di raccolta fondi fossero meno favorevoli, aumentando così la loro quota. Gli accordi di corridoio stanno diventando più comuni proprio mentre le aziende tecnologiche rimangono private più a lungo, secondo interviste e documenti finanziari ottenuti da Bloomberg Business.

In realtà, anche le valutazioni da 1 miliardo son solo variabili temporanee