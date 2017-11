State of the World 2005: per evitare un “11 settembre” mondiale

La sicurezza nel mondo... Si possono bombardare gli "stati canaglia". Si possono estirpare i terroristi. Li si può minacciare con armi sempre più tremende. Si possono stanare con le nuove bombe atomiche di profondità che trapanano la crosta terrestre per scoppiare proprio nel bunker di Osama Bin Laden.

Oppure, si possono cercare le cause del terrore. Alle radici.

Lo fa quest'anno il Worldwatch Institute, il più autorevole osservatorio sui trend ambientali del pianeta, i cui trent'anni di lavoro hanno segnato una svolta nell'analisi e nella comunicazione ambientale.

Povertà, malattie, crisi ambientali, ecco il vero "asse del male", questo è ciò che il Worldwatch Institute segnala nel suo rapporto annuale State of the World 2005, indicando la strada per un nuovo approccio alla sicurezza globale.

Gli atti terroristici e le reazioni sono solo i sintomi dei problemi alla base dell'insicurezza globale. La guerra al terrorismo sta distraendo la nostra attenzione dalle vere cause dell'instabilità.

"La povertà, la malattia e la crisi ambientale sono il vero asse del male" afferma Christopher Flavin, Presidente del Worldwatch Institute. "Se tali minacce non vengono identificate e affrontate, il mondo rischia di ritrovarsi improvvisamente aggredito dalle nuove forze dell'instabilità, esattamente come gli Stati Uniti furono colti di sorpresa dall'attacco terroristico dell'11 settembre."

Nella sua prefazione a State of the World 2005, l'ex premier sovietico Mikhail Gorbachev richiama la necessità di una "Glasnost globale: apertura, trasparenza e dialogo pubblico…" e di una "politica dell'impegno preventivo… per vincere in modo sostenibile e non violento le sfide poste dalla povertà, dalla malattia, dal degrado ambientale e dal conflitto."

Tra i diversi e destabilizzanti fattori, State of the World 2005 mette in evidenza questi elementi cruciali per la possibilità di costruire un mondo di pace:

Petrolio: la dipendenza dal petrolio porta con sé enormi costi e rischi. Alimenta i contrasti geopolitici, le guerre civili e le violazioni dei diritti umani. La sicurezza economica dei paesi fornitori e dei paesi acquirenti è messa a rischio dalle impennate del prezzo e dalle oscillazioni degli approvvigionamenti. E il ruolo del petrolio nel compromettere la stabilità del clima pone una grave minaccia alla sicurezza dell'umanità. Acqua: gli accordi sull'acqua hanno fatto sì che tra paesi vicini prevalga la cooperazione, anziché il conflitto. Ma all'interno delle nazioni le carenze idriche alimentano violenti conflitti. Nel mondo, 434 milioni di persone fanno i conti con la scarsità d'acqua. L'insufficiente accesso a questa risorsa costringe all'abbandono dei campi e innesca conflitti. Cibo: nel mondo quasi due miliardi di persone soffrono di una cronica carenza di nutrienti. La sicurezza alimentare è messa a rischio da fattori come la disponibilità d'acqua, la distribuzione delle terre, la povertà e il degrado ambientale. Tra le principali minacce alla sicurezza alimentare ci sono: il cambiamento climatico, la perdita di biodiversità animale e vegetale, l'insorgere di malattie legate al cibo e il bioterrorismo alimentare. Malattie infettive: diverse malattie conosciute sono riemerse o si sono diffuse in aree prima immuni e molte altre nuove infezioni sono state identificate negli ultimi tre decenni. L'HIV/AIDS è diventato uno dei maggiori killer: si stima che tra 34 e 46 milioni di persone siano stati infettati dal virus. Le nazioni meno sviluppate sono quelle più colpite dalla pandemia. Nell'Africa sub sahariana la malattia sta devastando gli operatori della scuola, indebolendo gli eserciti e minando la stabilità politica. Disoccupazione giovanile: oggi in più di cento nazioni in via di sviluppo la popolazione di età compresa tra 15 e 29 anni costituisce oltre il 40% del totale. Le opportunità di lavoro sono particolarmente limitate in Medio Oriente e nell'Africa sub sahariana, dove tra il 21 e il 26% dei giovani sono disoccupati. A livello mondiale, gli oltre 200 milioni di giovani che sono senza lavoro o non guadagnano abbastanza per sostenere una famiglia possono costituire un fattore di destabilizzazione se il malcontento li spinge verso il crimine, verso i movimenti insurrezionalisti e gruppi estremisti.

Per affrontare queste sfide alla sicurezza globale, State of the World 2005 propone: