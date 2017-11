Stati Uniti, sempre più aziende consentono ai dipendenti di restare a casa in caso di morte del cane

Non importa che tu sia un bambino, un adulto o un anziano, la perdita di un animale domestico è sempre un momento devastante. Resta tuttavia un passaggio naturale, perché in natura vita e morte sono in perfetta comunione, è però necessario avere tempo per elaborare il lutto.