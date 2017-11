Violenza contro le donne, quanto pesano gli stereotipi

Secondo il rapporto di WeWorld Intervita "Rosa shocking", presentato lo scorso 18 novembre alla Camera dei deputati in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne che si celebra ogni 25 novembre dal 1999, in Italia gli stereotipi sulla figura femminile sono ancora duri a morire. E' emersa un'Italia in cui, almeno per una fetta di popolazione, il ruolo della donna è ancora ascritto alla cura della casa e dei figli, è una persona sottomessa (anche economicamente) al marito, denigrabile e sottostimata. La ricerca si è occupata anche di capire come venga percepita la violenza sulle donne, cosa sia percepito come tale, come pensano di risolvere il problema gli italiani e le italiane. L'esigenza del rapporto è nata dalla constatazione secondo cui, sebbene gli omicidi volontari nel nostro Paese siano in diminuzione, dal 2008 al 2013 sono aumentate le uccisioni di donne, in particolare in seno alla famiglia: dal 58 per cento (su un totale del 24 per cento di omicidi di donne) nel 2008 al 70 per cento (su un 35 per cento totale) nel 2013. I dati sono stati forniti dalla Direzione Centrale della polizia criminale. Secondo il rapporto Eures pubblicato nel 2013, inoltre, in Italia ogni 12 secondi una donna viene colpita da atti di violenza fisica, verbale o psicologica, 64 sono vittime di lesioni dolorose, 19 di percosse, 14 di stalking e 10 di abusi sessuali. E il costo di tutta questa violenza è elevatissimo: a detta di un'altra ricerca Intervita, "Quanto costa il silenzio", quasi 17 miliardi l'anno, come tre manovre finanziarie, tra conseguenze dirette, cure mediche, iniziative per la prevenzione, ma anche indagini, spese legali, processi, mantenimento delle strutture di accoglienza e supporto.

Stereotipi e violenza sulle donne

Ancora poche denunce