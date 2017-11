Stop al massacro dei piccioni

Ad oggi il sovraffollamento dei colombi viene combattuto in due modi: con le fucilate (dalle polizie provinciali) o somministrando ai piccioni mangimi trattati chimicamente con nicarbazina. L'utilizzo di questo antifecondativo di sintesi si sta rivelando poco maneggevole dal punto di vista del rispetto dell'ambiente e della salute umana e animale, molto oneroso per i comuni che decidono di utilizzarlo, e molto meno efficace del previsto. In alternativa Comuni e Province ricorrono all'abbattimento periodico di un certo numero di soggetti che non solo non risolve il problema ma lo amplifica per aumento della numerosità dei soggetti nei mesi successivi all'abbattimento, rendendo necessario aumentare la frequenza degli interventi e amplificando i conflitti ormai continui con le associazioni ecoanimaliste e protezioniste e con l'opinione pubblica, che si oppongono alle carneficine programmate La proposta dei ricercatori di ENEA è invece cruelty-free: prevede l'utilizzo di estratti dell'albero del Neem che, somministrati per via orale, hanno dimostrato di controllare la fertilità dei piccioni senza determinare effetti collaterali tossici o nocivi e senza modificare il comportamento sociale e di coppia degli animali trattati. Un metodo biodegradabile, ecocompatibile e non cruento. Alla ricerca mancano 50.000 euro per concludersi e rivoluzionare l'approccio (finora crudele) dell'uomo ai piccioni. L'associazione Gaia Animali & Ambiente lancia un appello: troviamo i fondi per concludere la ricerca, che cambierà il barbaro metodo di controllo demografico dei colombi che l'umanità sta adottando. Edgar Meyer Presidente Gaia Animali & Ambiente