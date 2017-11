Storia e storie di lupi, orsi e fiere selvatiche

La notizia è passata su stampa e telegiornali: ennesimo appello di zoologi, di ambientalisti e, più sommessamente, di storici: l'orso bruno marsicano è sulle soglie dell'estinzione. Solo una cinquantina di esemplari viventi, al limite della capacità di riproduzione della specie. E così il simbolo del Parco Nazionale d'Abruzzo rischia, a meno che non si corra fortemente ai ripari, di scomparire dalla faccia della Terra. Per coincidenza, è di poco tempo fa anche l'esordio online (ma questa è una notizia ben più positiva) di un originale sito internet: www.storiadellafauna.it (che ci si augura non debba in realtà mai registrare la triste notizia della scomparsa dell'orso marsicano). "Nel corso di lunghe chiacchierate con amici naturalisti è spesso emersa la carenza di studi di taglio storico che indagassero sulla distribuzione delle specie animali nel tempo e nello spazio": così spiega l'iniziativa il suo ideatore Corradino Guacci, autore di vari saggi di ecostoria tra i quali si segnala Zoonimi e fauna del Matese (Cosmo Marinelli Editore, Isernia, 1995). Una lacuna dovuta sia alla oggettiva mancanza di studi che alla loro limitata circolazione. "Tentare di colmare, seppure parzialmente, questo vuoto, ci aiuterà a comprendere meglio le cause di rarefazione o, nei casi critici, di scomparsa di alcuni rappresentanti emblematici della fauna italica", spiega Guacci. Questo sito ha dunque come obiettivo quello di favorire la diffusione e la conoscenza di tutta la documentazione storica esistente sulla presenza della grande mammalofauna, focalizzando l'attenzione su quelle specie simbolo, come l'orso e il lupo, che tanta parte hanno avuto, e hanno tuttora, nell'immaginario collettivo. www.storiadellafauna.it nasce quindi come luogo di incontro e di discussione, dove sarà possibile pubblicare un lavoro, una ricerca inedita, segnalare fonti archivistiche, iconografiche o bibliografiche ecc. ma anche come biblioteca virtuale dove reperire materiale documentale altrimenti di non facile acquisizione. www.storiadellafauna.it ha una particolarità che lo fa apprezzare: sul sito, di facile lettura e navigabilità, sono disponibili online nella sezione "Biblioteca" opere di storia della fauna, di storia della caccia, biografie, opere di zoologi e, soprattutto, documenti sul lupo e sull'orso. E' reperibile anche un'interessante scelta di opere di narrativa sull'argomento. I promotori invitano a sostenerne l'attività, inviando o segnalando materiali utili alla crescita del sito. Edgar Meyer