Sudafrica, nel 2016 non verrà ucciso neppure un leopardo

Forse Cecil il leone non è morto invano. A distanza di circa otto mesi dalla morte del leone più famoso del parco nazionale di Hwange, in Zimbabwe, ucciso dal dentista americano Walter Palmer, il Sudafrica ha deciso di vietare la caccia al leopardo (Panthera pardus) per tutto il 2016, grazie anche alla grande sollevazione popolare seguita all’uccisione di Cecil.