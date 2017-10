Sulle tracce dei ghiacciai. L’ultima tappa in Patagonia si chiude in modo “splendido”

Il 18 marzo partiamo da El Calafate, in Argentina, per raggiungere il team di ingegneri e geologi a Balmaceda in Cile per poi proseguire il giorno seguente con i fuoristrada verso la località da cui abbiamo raggiunto il ghiacciaio Exploradores per poter svolgere le attività scientifiche di monitoraggio. Il viaggio dura più di 36 ore, prima in bus poi in auto poi in nave e di nuovo in auto per proseguire poi con i fuoristrada. Arrivati il giorno seguente al paese di Porto Rio Tranquillo, dopo aver percorso circa 200 chilometri sulla bellissima Carretera australe, ci mettiamo in contatto con il Consiglio dell'Ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali (Conaf) per il rilascio dei permessi scientifici. Le attività previste sono molteplici, i glaciologi del dipartimento di Scienze della Terra dell’Università statale di Milano vogliono determinare la velocità superficiale e i tassi di fusione del ghiacciaio Exploradores; mentre l’attività fotogrammetrica e geomatica, che abbiamo previsto con gli ingegneri del dipartimento di Ingegneria civile, edile e ambientale dell’Università La Sapienza di Roma, hanno lo scopo di realizzare un modello tridimensionale della fronte del ghiacciaio attraverso molteplici transetti fotografici georeferenziati e una post produzione con software specifici.

