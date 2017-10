Sulle orme del ghiacciaio

Studiare la ritirata dei ghiacciai alpini e la morfologia dell'alta montagna non serve solo per capire come sta cambiando il clima in Italia, ma anche per prevedere l'evoluzione di tutto il nostro ecosistema. Si può racchiudere in questo concetto di unità l'importanza del progetto di ricerca scientifica sul campo nato nel 2007 grazie alla spinta del dipartimento di Scienze della Terra dell'Università degli Studi di Milano e di Levissima, in collaborazione con Ev-K2-Cnr e il Comitato glaciologico italiano (Cgi).

I risultati sono stati presentati martedì 27 novembre a Milano durante l'incontro dal titolo "Acqua, ghiacciai e cambiamenti climatici" che ha mostrato i dati raccolti sul ghiacciaio Dosdè (Cima Piazzi, alta Valtellina) dove, da cinque anni, è stata installata una stazione meteorologica per controllare l'aumento della temperatura media nella regione. Nel 1981 il Dosdè orientale aveva una superficie di 1,12 chilometri quadrati, nel 2007 era pari a 0,71.

I ghiacciai come indicatori del clima Secondo il professor Claudio Smiraglia, a capo dello studio, "il glacismo è ormai considerato l'indicatore più affidabile delle trasformazioni climatiche in atto", da qui l'esigenza di un progetto che monitori gli sviluppi futuri. Durante l'incontro, infatti, è stata annunciata l'elaborazione di un nuovo catasto dei ghiacciai italiani che permetterà di quantificarne la contrazione.

Il primo catasto nazionale risale al 1962 quando il Cgi aveva contato 838 corpi glaciali estesi su una superficie di 525 chilometri quadrati. Nel 1989 erano diventati 807 per una superficie di 482 chilometri quadrati. Un calo pari a circa 1,5 chilometri quadrati all'anno.