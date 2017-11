La Svezia, una delle “terre promesse” dei migranti, assieme alla Germania e alla Norvegia, ha annunciato l’intenzione di procedere al rimpatrio di decine di migliaia di migranti. Fino a 80mila, secondo le informazioni diffuse dal ministro dell’Interno, Anders Ygeman, in un’intervista rilasciata al quotidiano Dagens Industri e alla televisione pubblica Svt. Si tratta per la maggior parte di persone che sono arrivate nella nazione scandinava nel corso del 2015, e che hanno depositato regolarmente una domanda d’asilo. Ygeman ha specificato che il governo ha già chiesto alle forze dell’ordine e all’Ufficio per l’immigrazione di organizzare i rientri, che saranno effettuati con dei voli charter.

Up to 80,000 migrants who arrived in Sweden last year are to be deported, the interior minister has announced. pic.twitter.com/ERTPkNVeRI